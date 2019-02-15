وسام بن يدر ينفذ بإشبيلية من مطب لاتسيو

تمكن الفرنسي وسام بن يدر مهاجم إشبيلية من العبور بفريقه من مطب مستضيفه لاتيسو وتحقيق الفوز 1-0 في المباراة التي جمعتهما الخميس بالدور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز بن يدر هدف الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، ليصبح الفرنسي ثاني لاعب في الليغا يسجل 20 هدفا على الأقل، في جميع المسابقات بعد نجم برشلونة الأرجنتيني ليو ميسي صاحب الـ29 هدفا خلال الموسم الحالي.

📝 Una contra perfecta trae para Sevilla una ventaja que se quedó corta.



Consulta la crónica de la victoria en Roma ➡️ https://t.co/8uaZGFB6Hf#vamosmiSevilla#UEL#LuchaPorLoQueAmas 💪❤️ pic.twitter.com/X7w9XD6Xm5 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) ١٤ فبراير ٢٠١٩

ويحضّر إشبيلية لاستقبال لاتسيو الإيطالي في لقاء العودة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالأندلس الأربعاء القادم.

المصدر: وكالات