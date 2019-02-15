وسام بن يدر ينفذ بإشبيلية من مطب لاتسيو
تمكن الفرنسي وسام بن يدر مهاجم إشبيلية من العبور بفريقه من مطب مستضيفه لاتيسو وتحقيق الفوز 1-0 في المباراة التي جمعتهما الخميس بالدور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وأحرز بن يدر هدف الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، ليصبح الفرنسي ثاني لاعب في الليغا يسجل 20 هدفا على الأقل، في جميع المسابقات بعد نجم برشلونة الأرجنتيني ليو ميسي صاحب الـ29 هدفا خلال الموسم الحالي.
📝 Una contra perfecta trae para Sevilla una ventaja que se quedó corta.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) ١٤ فبراير ٢٠١٩
Consulta la crónica de la victoria en Roma ➡️ https://t.co/8uaZGFB6Hf#vamosmiSevilla#UEL#LuchaPorLoQueAmas 💪❤️ pic.twitter.com/X7w9XD6Xm5
ويحضّر إشبيلية لاستقبال لاتسيو الإيطالي في لقاء العودة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالأندلس الأربعاء القادم.
المصدر: وكالات