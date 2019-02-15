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وسام بن يدر ينفذ بإشبيلية من مطب لاتسيو

الرياضة

وسام بن يدر ينفذ بإشبيلية من مطب لاتسيو
Reuters ALBERTO LINGRIA
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تمكن الفرنسي وسام بن يدر مهاجم إشبيلية من العبور بفريقه من مطب مستضيفه لاتيسو وتحقيق الفوز 1-0 في المباراة التي جمعتهما الخميس بالدور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز بن يدر هدف الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، ليصبح الفرنسي ثاني لاعب في الليغا يسجل 20 هدفا على الأقل، في جميع المسابقات بعد نجم برشلونة الأرجنتيني ليو ميسي صاحب الـ29 هدفا خلال الموسم الحالي.

ويحضّر إشبيلية لاستقبال لاتسيو الإيطالي في لقاء العودة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالأندلس الأربعاء القادم.

المصدر: وكالات

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