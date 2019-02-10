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برشلونة يفتح باب المنافسة أمام ريال مدريد

الرياضة

برشلونة يفتح باب المنافسة أمام ريال مدريد
Reuters
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خرج فريق برشلونة بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (0-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، الذي يعتبر بمثابة الهزيمة بالنسبة له، ليرفع بها رصيده إلى 61 نقطة، ويحتل صدارة الليغا، لكن الفارق تقلص إلى 6 نقاط بينه وبين مطارده المباشر ومنافسه التقليدي ريال مدريد.

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وأنعش الفريق الكاتالوني، حامل اللقب، بذلك آمال غريمه الملكي في المنافسة على لقب الدوري من جديد.

في المقابل، رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "silatv"

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