بالفيديو.. إشبيلية ينجو من الهزيمة في الوقت القاتل

واصل فريق إشبيلية مسلسل نتائجه المتفاوتة بتعادله في عقر داره أمام إيبار (2-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما كل من المهاجمين، التشيلي فابيان أوريلانا، والبرازيلي شارليز دياز، في الدقيقتين (22، 63) على الترتيب.

وقلص المهاجم الفرنسي وسام بن يدر النتيجة للفريق الأندلسي متأخرا، في الدقيقة 88.

ومن ثم اقتنص زميله لاعب خط الوسط بابلو سارابيا هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع.

واكتفى إشبيلية بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى37 نقطة، ويحتل المركز الرابع في الليغا.

بينما يشغل إيبار المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة.

المصدر: "silatv"