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بالفيديو.. العملاق البافاري يشدد الخناق على دورتموند

الرياضة

بالفيديو.. العملاق البافاري يشدد الخناق على دورتموند
Reuters
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قلص بايرن ميونخ حامل لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الفارق بينه وبين المتصدر بوروسيا دورتموند، إثر فوزه على ضيفه شالكه (3-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 21 من البوندسليغا.

تقدم العملاق البافاري بهدف مبكر جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الهولندي جيفري بروما، ، في الدقيقة 12، خطأ في مرماه. وأدرك زميله المهاجم التركي أحمد كوتوكو التعادل، بحلول الدقيقة 12. إلا أن فرحة الضيوف لم تدم سوى دقيقتين فقط، حيث وضع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفريق البافاري في المقدمة مرة أخرى، ومن ثم سجل زميله سيرج جنابري الهدف الثالث، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا".

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ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط فقط بينه وبين المتصدر بوروسيا دورتموند، الذي خرج بتعادل بطعم الهزيمة، على أرضه، من مباراته أمام ضيفه هوفنهايم (3-3)، التي جمعتهما، في وقت سابق من اليوم أيضا.

في حين، تجمد رصيد شالكه، عند 22 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب البوندسليغا.

المصدر: "Sportbox.ru"

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