بالفيديو.. أهداف "ديربي" مدريد

تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه أتلتيكو مدريد، في لقاء "الديربي" المقام بينهما حاليا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي، في الدقيقة 16، بتسديدة "مقصية" رائعة.

ورد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بهدف التعادل سريعا، في الدقيقة 25، بتسديدة من بين ساقي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بعد انفراده به.

ووضع قائد ريال مدريد سرخيو راموس، فريقه في المقدمة مرة أخرى، بهدف سجله من ضربة جزاء، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

المصدر: "silatv"