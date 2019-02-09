شاهد.. النفاثة بيل يدخل نادي الـ 100 مع ريال مدريد

وصل الجناح الويلزي غاريث بيل، اليوم السبت، إلى هدفه المئوي بقميص ريال مدريد، في جميع المسابقات، منذ انضمامه لصفوف الفريق الملكي منذ عام 2014، قادما من توتنهام الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز غاريث بيل الهدف الثالث للميرينغي في مرمى أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة 74 من زمن لقاء "الديربي" (3-1)، الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 22 لليغا الإسبانية، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في الموسم الحالي للدوري، و12 هدفا في جميع المسابقات.

وشارك المهاجم الويلزي في 217 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات، أحرز خلالها 76 هدفا في الدوري الإسباني، و16 في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في كأس العالم للأندية، وهدفين في كأس ملك إسبانيا، وصناعة 63 هدفا.

وحقق غاريث بيل، البالغ من 29 عاما، 4 ألقاب مع الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، إضافة إلى لقب السوبر الأوروبي 3 مرات، ولقب الدوري والكأس والسوبر المحلي مرة واحدة في كل منها.

المصدر: وكالات