"ديربي مدريد".. التشكيلة الأساسية لأتلتيكو وريال مدريد
سيبدأ في الساعة (16:15) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، من اليوم السبت، لقاء "الديربي" بين قطبي العاصمة مدريد، أتلتيكو وريال مدريد، في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكشف المدربان عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، قبل نحو ساعة من بداية الديربي، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".
وسيبدأ المدير الفني لفريق أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام غريمه الملكي:
🏧👥 | ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) 9 февраля 2019 г.
¡Éste es, El ONCE para el derbi!
🔴⚪ ¡Del Atleti soy! 🔴⚪
#AúpaAtleti#AtletiRealMadridpic.twitter.com/TylxsIz8jo
بينما وضع المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الروخي بلانكوس:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران - سيرجو ريغيلون
خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو
خط الهجوم: فينيسيوس – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.
📝 ¡Once oficial contra el @Atleti!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 9 февраля 2019 г.
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المصدر: "twitter/atleti/realmadrid"