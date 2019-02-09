"ديربي مدريد".. التشكيلة الأساسية لأتلتيكو وريال مدريد

سيبدأ في الساعة (16:15) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، من اليوم السبت، لقاء "الديربي" بين قطبي العاصمة مدريد، أتلتيكو وريال مدريد، في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف المدربان عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، قبل نحو ساعة من بداية الديربي، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وسيبدأ المدير الفني لفريق أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام غريمه الملكي:

بينما وضع المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الروخي بلانكوس:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران - سيرجو ريغيلون

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

خط الهجوم: فينيسيوس – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

📝 ¡Once oficial contra el @Atleti!

📺 ¡Sigue la cuenta atrás del #RMDerbi en #RMTV haciendo CLIC en la imagen! — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 9 февраля 2019 г.

المصدر: "twitter/atleti/realmadrid"