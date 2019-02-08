شاهد.. قارن بين مهارات الساحر ميسي والهداف صلاح!

استعرض الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، مهاراته الفنية في دقة تصويب الهدف، خلال مشاركته في تصوير أحد الإعلانات.

ونشر الساحر ميسي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه وهو يصطاد عصفورين بحجر واحد، فقد وضع علبة على الكرة ومن ثم سددها بدقة في إطار على مسافة ليست بقريبة منه، وسقطت العلبة واقفة أيضا.

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وكان النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول قد استعرض، في وقت سابق أيضا، مهاراته في حالة مماثلة، وربما ترويجا للحملة الإعلانية ذاتها.

المصدر: "facebook.com/leomess"