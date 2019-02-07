صلاح خلف الكواليس.. الدقة والمهارة في إصابة الهدف (فيديو)
Reuters PHIL NOBLE
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استعرض النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مهاراته العالية في دقة التصويب وإصابة الهدف، خلال مشاركته في تصوير إحدى الإعلانات.
ونشر صلاح عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو لتصوير الإعلان وعلق عليه: "خلف الكواليس".
Behind the scenes... pic.twitter.com/u2st8UVQol— Mohamed Salah (@MoSalah) 7 февраля 2019 г.
وظهر صلاح في الفيديو وهو يسدد الكرة بدقة فائقة من مسافة بعيدة، داخل إطار سيارة فارغ، وبعدها وضع قنينة فوق الإطار، وقام بتنطيط الكرة وهو يتمشى، قبل أن يرسل الكرة بمهارة لتسقط القنينة.
وحظي الفيديو بتعليقات وتفاعل كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكرر أغلبهم نشره.
المصدر: تويتر
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