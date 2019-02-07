صلاح خلف الكواليس.. الدقة والمهارة في إصابة الهدف (فيديو)

استعرض النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مهاراته العالية في دقة التصويب وإصابة الهدف، خلال مشاركته في تصوير إحدى الإعلانات.

ونشر صلاح عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو لتصوير الإعلان وعلق عليه: "خلف الكواليس".

وظهر صلاح في الفيديو وهو يسدد الكرة بدقة فائقة من مسافة بعيدة، داخل إطار سيارة فارغ، وبعدها وضع قنينة فوق الإطار، وقام بتنطيط الكرة وهو يتمشى، قبل أن يرسل الكرة بمهارة لتسقط القنينة.

وحظي الفيديو بتعليقات وتفاعل كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكرر أغلبهم نشره.

المصدر: تويتر