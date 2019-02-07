 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: نقترح على واشنطن تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة التي تنتهك معاهدة الصواريخ

صلاح خلف الكواليس.. الدقة والمهارة في إصابة الهدف (فيديو)

الرياضة

صلاح خلف الكواليس.. الدقة والمهارة في إصابة الهدف (فيديو)
Reuters PHIL NOBLE
صلاح خلف الكواليس.. الدقة والمهارة في إصابة الهدف (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfh2

استعرض النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مهاراته العالية في دقة التصويب وإصابة الهدف، خلال مشاركته في تصوير إحدى الإعلانات.

ونشر صلاح عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو لتصوير الإعلان وعلق عليه: "خلف الكواليس".

وظهر صلاح في الفيديو وهو يسدد الكرة بدقة فائقة من مسافة بعيدة، داخل إطار سيارة فارغ، وبعدها وضع قنينة فوق الإطار، وقام بتنطيط الكرة وهو يتمشى، قبل أن يرسل الكرة بمهارة لتسقط القنينة.

وحظي الفيديو بتعليقات وتفاعل كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكرر أغلبهم نشره.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو مؤلم للطفل بائع الورد في شوارع إربيل