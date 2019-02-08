"ناسا" تنشر آخر صور التقطها "كيبلر"

نشرت "ناسا" على موقعها آخر الصور التي التقطها التلسكوب الفضائي كيبلر قبل فترة قصيرة من نفاد وقوده وتوقفه عن الاتصال بالأرض.

وتشير الوكالة إلى أن "هذه هي آخر الصور التي التقطها التلسكوب كيبلر، في 25 سبتمبر 2018، بعد مضي تسع سنوات على وجوده في الفضاء، حيث اكتشف خلالها أكثر من 2600 عالم خارج المنظومة الشمسية، وأثبت أن الكواكب في مجرتنا أكثر من النجوم".

اضطرت "ناسا" في نهاية سبتمبر 2018 إلى إنهاء عمل التلسكوب بعد نفاد وقوده ونقله إلى مدار آمن، حيث انقطع اتصاله بالأرض نهائيا وانتهت خدمته التي استمرت تسع سنوات.

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وتشير "ناسا" إلى أن المعلومات التي جمعها "كيبلر" كثيرة جدا، وسوف يدرسها الخبراء ويحللونها خلال سنوات عديدة.

يذكر أن تلسكوب كيبلر أطلق إلى الفضاء، عام 2009، لمراقبة ملايين النجوم القريبة من مجرتنا. ولكنه توقف عن العمل عام 2013، وبعد جهود استمرت سنة تمكن خبراء ناسا من "إحيائه" وإعادته إلى العمل. واضطر العلماء إلى تدويره باستمرار لمنع سقوط أشعة الشمس على عدسته، ما قصّر كثيرا من عمره بسبب استهلاك كمية أكبر من الوقود للبقاء في الوضعية المطلوبة.

المصدر: نوفوستي