المسبار القمري الصيني بـ "عيون" ناسا! (صورة)

التقطت مركبة ناسا الفضائية التي تدور حول القمر، أول لمحة لموقع هبوط المسبار الصيني على الجانب البعيد من القمر.

وهبط مسبار "Chang’e 4" على سطح حفرة "Von Kármán"، البالغ عرضها 186 كم، يوم 3 يناير في إنجاز تاريخي. ولكن منذ ذلك الحين، جاءت جميع التحديثات وفقا لوجهة نظر البعثة نفسها.

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والآن، رصدت مركبة ناسا الاستطلاعية (Lunar Reconnaissance Orbiter)، موقع هبوط "Chang’e 4" في أول نظرة خارجية على المسبار البعيد، الذي يشغل مساحة 2 بكسل في اللقطة بعيدة المدى.

والتقطت المركبة المدارية (LRO) الصورة بعد شهر من هبوط "Chang'e 4" على الجانب المظلم من القمر. وفي ذلك الوقت، كانت المركبة تدور على بعد 330 كم من موقع الهبوط.

وفي الأسبوع الماضي، استيقظ المسبار الصيني من حالة سبات دامت أسبوعين، ليجد أن درجات الحرارة الليلية على الجانب المظلم من القمر، أبرد مما كان يعتقد سابقا.

NASA/GSFC/Arizona State University

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، إن درجات الحرارة على سطح القمر انخفضت إلى أقل من 190 درجة مئوية، أثناء الليلة القمرية الأولى للمسبار، والتي كانت "أكثر برودة مما توقع العلماء".

وسجل المسبار الصيني درجات الحرارة أثناء الليل، بعد أن أصبح نشطا في 30 يناير، ليبدأ بإجراء التجارب في "Von Kármán".

وجُهز "Chang'e-4" بأدوات طورها علماء من السويد وألمانيا والصين، بهدف دراسة البيئة القمرية والإشعاع الكوني والتفاعل بين الرياح الشمسية وسطح القمر.

وذكرت تقارير "Xinhua" أن الأجهزة العلمية على متن المهمة القمرية السابقة "Chang'e-3"، التي أُطلقت في أواخر عام 2013، صمدت على مدى 60 ليلة قمرية متواصلة، وما زالت تعمل.

المصدر: ديلي ميل