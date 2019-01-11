شاهد جانب القمر المظلم كما صوره مسبار صيني

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية "CNSA"، أن المسبار الصيني "تشانغ آن-4" الذي هبط على الجانب الآخر للقمر في بداية الشهر الجاري، أرسل صورة بانوراما للجانب المظلم منه.

ونشرت الإدارة صورة بزاوية 360 درجة التقطت بكاميرا طوبوغرافية مثبتة في الجزء العلوي للمسبار. وأرسلت الصورة عبر القمر الصناعي "Queqiao" الذي وصل إلى نقطة "L2"، في شهر حزيران 2018. ومن موقعه، يتمكن هذا القمر من "رؤية" الجانب الآخر للقمر والأرض معا.

إقرأ المزيد

وتشاهد في الصورة، إضافة إلى السطح الآخر للقمر، المركبة "Yuytu-2" وأجزاء من المسبار "تشانغ آن-4"، وقد سمحت لعلماء الصين بإجراء تحليل أولي لتضاريس الجانب الآخر للقمر والمنطقة المحيطة بالمسبار.

وظلت مركبة "Yuytu-2" "نائمة" سبعة أيام، والآن "استيقظت" وهي جاهزة لإكمال مهمتها. ووفقا لمعلومات "CNSA"، فإن جميع أجهزة المسبار والمركبة تعمل بصورة طبيعية وفق الخطة المقررة.

وقد هبط المسبار الصيني في منطقة فوهة كارمان الواقعة في الجزء الشمالي-الغربي من أكبر فوهة بركانية في القطب الجنوبي للقمر تسمى "Aitken". ويعتقد علماء الصين أن هبوط المسبار في هذه المنطقة يسمح لهم بدراسة وتحديد التركيب المعدني لسطح القمر، وكذلك الحصول على معلومات جديدة عن قشرته.

المصدر: نوفوستي