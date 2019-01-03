أول صورة لوجه القمر المظلم

ظهرت على الإنترنت الصور الأولى في التاريخ للجانب المظلم من القمر، التي التقطها وأرسلها المسبار الصيني "تشانغ آن -4".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن المسبار، يقوم ببعض التجارب الجيولوجية والاختبارات في مجال زراعة الكائنات الحية في ظروف الجاذبية المنخفضة.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2 — CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г.

وفي وقت سابق ذكرت الأنباء، أن المركبة الفضائية الصينية "تشانغ آن -4"، قد انطلقت إلى القمر ليلة الـ8 من ديسمبر 2018، وهبطت اليوم بنجاح على الجانب المظلم من سطحه.

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"It was a great challenge fulfilled in a short time, and with high difficulty and risks." Check out these breathtaking photos of Chinese lunar probe Chang'e-4's 12-minute landing on a crater on the far side of the moon https://t.co/hSm6uZsDcEpic.twitter.com/GeItoxhMX9 — China Xinhua News (@XHNews) 3 января 2019 г.

المصدر: RT