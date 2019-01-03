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أول صورة لوجه القمر المظلم

الفضاء

أول صورة لوجه القمر المظلم
twitter.com/xhnews
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ظهرت على الإنترنت الصور الأولى في التاريخ للجانب المظلم من القمر، التي التقطها وأرسلها المسبار الصيني "تشانغ آن -4".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن المسبار، يقوم ببعض التجارب الجيولوجية والاختبارات في مجال زراعة الكائنات الحية في ظروف الجاذبية المنخفضة.

وفي وقت سابق ذكرت الأنباء، أن المركبة الفضائية الصينية "تشانغ آن -4"، قد انطلقت إلى القمر ليلة الـ8 من ديسمبر 2018، وهبطت اليوم بنجاح على الجانب المظلم من سطحه.

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هبوط مسبار صيني بنجاح على الوجه المظلم من القمر

المصدر: RT

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