هبوط مسبار صيني بنجاح على الوجه المظلم من القمر

هبط المسبار الصيني "تشانغ أه - 4" على الجزء المظلم من القمر اليوم الخميس، ليصبح أول جهاز فضائي يهبط بسلام على سطح القمر غير المرئي من الأرض.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية، أن المسبار الذي يضم جهاز إنزال وطوّافة، قد هبط في عند خط طول 177.6 درجة شرقا وخط عرض 45.5 درجة جنوبا على الجانب الأقصى من القمر في الساعة 10:26 صباحا بتوقيت بكين.

Big breakthrough: China's Chang'e-4 probe soft-landed on the moon's uncharted side never visible from Earth, getting its first image pic.twitter.com/8FEjXFmLi3 — China Xinhua News (@XHNews) 3 января 2019 г.

وتم إطلاق "تشانغ أه - 4 " في 7 ديسمبر من مطار شيتشانغ الفضائي في مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين.

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المصدر: وكالات