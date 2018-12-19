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روسيا تساعد الصين في تطوير صواريخ فضاء ثقيلة

الفضاء

روسيا تساعد الصين في تطوير صواريخ فضاء ثقيلة
Sputnik SERGEY MAMONTOV
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ذكرت مصادر في شركة "إينيرغوماش" الروسية أن روسيا ستقدم الدعم للصين في تطوير صواريخ فضاء فائقة الثقل.

وتبعا للمصادر، فإن "إينيرغوماش ستعد الوثائق المتعلقة بالتعاون مع الصين في هذا المجال أوائل العام المقبل، ومن ثم ستقدم هذه الوثائق لروس كوسموس لدراستها والحصول على موافقة الحكومة الروسية".

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وحول الموضوع، قال مدير شركة إينيرغوماش، إيغور أربوزوف: "لقد أبدى الشركاء الصينيون اهتماما كبيرا في التعاون الهندسي معنا لتطوير محركات مخصصة لصاروخ فضائي فائق الثقل، ونحن نسعى لأن يكون هذا المشروع مفيدا للطرفين، ولا يتناقض مع مصالحنا الوطنية".

وتأتي تلك المعلومات في الوقت الذي أكد فيه رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن الصين قد تكون شريكا لروسيا في استكشاف القمر في السنوات المقبلة، وأن الدولتين قد تتعاونا في بناء محطة علمية على سطحه.

المصدر: نوفوستي

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