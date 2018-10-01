"روس كوسموس": قد نعقد شراكة مع الصين لإنشاء محطة على سطح القمر

أعلن رئيس المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء (روس كوسموس)، دميتري روغوزين أن الصين قد تكون شريكا لروسيا في استكشاف القمر في السنوات المقبلة.

وقال روغوزين في حديث للقناة الأولى التلفزيونية الروسية: "لا نستبعد تنفيذ برنامجنا للرحلات المأهولة إلى القمر وإنشاء محطة علمية على سطح القمر بالتعاون مع زملائنا الصينيين".

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وأضاف: "هم قادرون على أن يكونوا شركاء متساوين في السنوات القريبة القادمة".

وكانت ورسيا والصين قد وقعتا بروتوكولا لتطوير التعاون في مجال صناعة الصواريخ ومحركات الصواريخ، ومشاريع لاستكشاف القمر والفضاء البعيد.

وبحث روغوزين الأسبوع الماضي مع مسؤولين صينيين آفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين في مجال الفضاء.

المصدر: وكالات