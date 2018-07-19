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روسيا تناقش اقتراحات جديدة لبناء المحطة القمرية

الفضاء

روسيا تناقش اقتراحات جديدة لبناء المحطة القمرية
youtube/ НОВОСТИ СУТОК
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ذكر خبراء في وكالة "روس كوسموس" أن الوكالة تدرس مقترحات جديدة حول الدور الروسي في بناء محطة الفضاء القمرية.

وأوضح الخبراء أن المقترحات تتضمن خطة لتعديل الوحدة الجديدة التي تعمل روسيا على تطويرها من أجل محطة الفضاء الدولية، وتحويلها لوحدة متعددة المهام يمكن أن تركب في المحطة الفضائية القمرية المزمع إنشاؤها.

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وفي حال نجاح الخطة، ستصبح الوحدة المذكورة مقرا لرواد الفضاء، ومختبرا للقيام بالتجارب العلمية المتنوعة، كما ستزود بـ6 أذرع وصل وبوابات لالتحام المركبات الفضائية بها، وألواح شمسية لتوليد الطاقة.

وتأتي تلك المقترحات في ظل الشائعات التي تؤكد أن أمريكا قد تتخلى عن محطة الفضاء الدولية، أو تولي إدارة قسمها هناك لشركات خاصة، للتفرغ بالتعاون مع روسيا لبناء محطة فضائية جديدة في مدار القمر.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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