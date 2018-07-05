تعاون شركات روسية وأمريكية لبناء "المحطة القمرية"

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية عن استعدادها للتعاون مع شركة بوينغ الأمريكية لتطوير تقنيات حديثة ستستعمل في "محطة الفضاء القمرية" المستقبلية.

ونوه تقرير صادر عن المؤتمر الدولي الـ 68 لشؤون الفضاء إلى أن "الجانبين الروسي والأمريكي منشغلان حاليا بالإعداد لتقنيات مشتركة خاصة بمحطة فضائية تستخدم لدراسة القمر ومداراته وإجراء البحوث العلمية في الفضاء".

كما تشير التسريبات إلى أن "إينيرغيا" الروسية وشركة بوينغ الأمريكية تنويان تطوير معدات خاصة، تساعد على التحام المركبات الفضائية بالمحطة القمرية المذكورة، وتطوير أجزاء المحطة نفسها.

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وبالإضافة إلى تلك التقنيات، من المفترض أن يعمل الجانبان على تطوير "روفر" خاص لدراسة سطح القمر ومحتوياته والغازات المحيطة به.

المصدر: فيستي