"روس كوسموس" تشجع العلماء على تطوير البحوث في الفضاء

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن نيتها زيادة البحوث والاختبارات العلمية في الوحدة الروسية على محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت الوكالة أنها على استعداد للتنسيق بين الرواد الروس الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، والمؤسسات والهيئات العلمية الموجودة في روسيا، وتلك الراغبة بإرسال أدوات علمية أو مخبرية للقيام بالتجارب في الوحدة الروسية التابعة للمحطة.

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وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير علوم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية، واختبار تأثير الظروف الفضائية على مختلف أنواع النباتات والكائنات الحية، وقدرة تلك الكائنات على تحمل الإشعاعات الكونية.

يذكر أن الوحدة الروسية في محطة الفضاء الدولية تحوي حاليا العديد من الأجهزة والمعدات العلمية، والتي تتم من خلالها دراسة بعض أنواع البكتيريا والفيروسات الموجودة في المدارات الأرضية.

المصدر: فيستي