روسيا تطور تقنيات لحماية المحطة الفضائية الدولية من شظايا النيازك

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية عن تطوير طلاء جديد مخصص لحماية أقسام المحطة الفضائية الدولية من شظايا النيازك والأجسام الفضائية الصغيرة.

وأوضح الخبراء في الشركة أن "الطلاء الذي طورته الشركة سيمنح جدران الأقسام الخارجية المنفوخة من المحطة متانة أكثر، لتحمل الصدمات الناجمة عن شظايا النيازك والأجسام الفضائية الصغيرة التي يصل قطر بعضها إلى 11.5 ملم وتتحرك في الفضاء بسرعات عالية تصل إلى 6.5 كلم/ ثانية أحيانا".

وأشاروا إلى أن مصطلح "الأقسام المنفوخة" أو "Inflatable modules" هو تسمية تطلق على بعض الحجرات الصغيرة الملحقة بالمحطة الفضائية الدولية، والتي تصنع جدرانها من مواد مرنة وتملأ بالهواء لتستخدم كأقسام لتخزين المعدات أو المواد الغذائية اللازمة لبقاء رواد الفضاء على متن المحطة.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت سابقا عن أنها تعمل على تطوير حجرة مماثلة تخطط لإرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2020 أو 2021.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر