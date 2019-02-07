 
مباشر

رصد الجانب البعيد للقمر مع الأرض في صورة خاطفة للأنفاس

الفضاء

رصد الجانب البعيد للقمر مع الأرض في صورة خاطفة للأنفاس
Gettyimages.ru DeepDesertPhoto
رصد الجانب البعيد للقمر مع الأرض في صورة خاطفة للأنفاس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf9h

يمكن أن تكون القدرة على كشف الجانب البعيد للقمر من نقاط المراقبة المتاحة على الأرض محدودة جدا، ولكن صورة جديدة تحبس الأنفاس قد تكون الخطوة التالية الأفضل في هذا المجال.

ولا تُظهر الصورة المذهلة التي التقطها هواة الراديو باستخدام القمر الصناعي الصيني "Longjiang-2"، الجانب البعيد لكامل القمر فقط، بل تكشف الأرض أيضا على مسافة بعيدة في الخلف.

وقام فريق البحث بتحميل الصورة باستخدام تلسكوب "Dwingeloo" الراديوي في هولندا، بعد التقاط القمر الصناعي للمشهد الفريد.

وتعد الصورة، التي التُقطت في 3 فبراير الجاري، أحدث جهود فريق البحث بقيادة معهد "Harbin" للتكنولوجيا، الذي أطلق قمرين صغيرين في الربيع الماضي مع القمر الصناعي الصيني "Queqiao".

إقرأ المزيد
المركبة الصينية "تشانغ إه-4"
نظرية المؤامرة تلاحق الصين على الجانب المظلم من القمر!

وفي حين فقدت إحدى أدوات الاتصال، استمر "Longjiang-2" في العمل، وعاود النشاط من جديد الشهر الماضي، بعد المرور بفترة راحة خُطط لها لتجنب التداخل مع "Chang’e".

وفي مدونة جديدة، كتب عالم الفلك، سيس باسا: "أتيحت أول فرصة لالتقاط صورة للأرض والقمر يوم 3 فبراير، حيث تم إرسال أمر لتصوير لقطة زمنية أخرى. وحُمّلت أول صورة من هذا الإطار الزمني بواسطة تلسكوب (Dwingeloo) في 4 فبراير عام 2019. وللمرة الأولى، يظهر القمر بأكمله مع الأرض".

وزُوّد القمر الصناعي بأداة إرسال واستقبال لاسلكية، لإتاحة الاتصال المباشر مع هواة الراديو على الأرض.

وأصدر فريق البحث الصور الملونة الكاملة والمعدلة، في موقع مدونتهم الجديدة.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظة الانفجار الهائل في محطة للوقود بقطاع غزة