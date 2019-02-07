رصد الجانب البعيد للقمر مع الأرض في صورة خاطفة للأنفاس

يمكن أن تكون القدرة على كشف الجانب البعيد للقمر من نقاط المراقبة المتاحة على الأرض محدودة جدا، ولكن صورة جديدة تحبس الأنفاس قد تكون الخطوة التالية الأفضل في هذا المجال.

ولا تُظهر الصورة المذهلة التي التقطها هواة الراديو باستخدام القمر الصناعي الصيني "Longjiang-2"، الجانب البعيد لكامل القمر فقط، بل تكشف الأرض أيضا على مسافة بعيدة في الخلف.

Chinese satellite Longjiang-2 beams back stunning photo of the Earth from the far side of the Moon https://t.co/ICx4Keigof — Country Living UK (@countrylivinguk) February 6, 2019

وقام فريق البحث بتحميل الصورة باستخدام تلسكوب "Dwingeloo" الراديوي في هولندا، بعد التقاط القمر الصناعي للمشهد الفريد.

Imagen de la cara oculta de La Luna con La Tierra en segundo término al fondo. Fue tomada con una cámara conectada a un transceptor de radioaficionado a bordo del satélite chino Longjiang 2 actualmente en órbita alrededor de La Luna pic.twitter.com/YyptzWw5hO — Luis Vargas (@Meteovargas) February 6, 2019

وتعد الصورة، التي التُقطت في 3 فبراير الجاري، أحدث جهود فريق البحث بقيادة معهد "Harbin" للتكنولوجيا، الذي أطلق قمرين صغيرين في الربيع الماضي مع القمر الصناعي الصيني "Queqiao".

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وفي حين فقدت إحدى أدوات الاتصال، استمر "Longjiang-2" في العمل، وعاود النشاط من جديد الشهر الماضي، بعد المرور بفترة راحة خُطط لها لتجنب التداخل مع "Chang’e".

وفي مدونة جديدة، كتب عالم الفلك، سيس باسا: "أتيحت أول فرصة لالتقاط صورة للأرض والقمر يوم 3 فبراير، حيث تم إرسال أمر لتصوير لقطة زمنية أخرى. وحُمّلت أول صورة من هذا الإطار الزمني بواسطة تلسكوب (Dwingeloo) في 4 فبراير عام 2019. وللمرة الأولى، يظهر القمر بأكمله مع الأرض".

وزُوّد القمر الصناعي بأداة إرسال واستقبال لاسلكية، لإتاحة الاتصال المباشر مع هواة الراديو على الأرض.

وأصدر فريق البحث الصور الملونة الكاملة والمعدلة، في موقع مدونتهم الجديدة.

المصدر: ديلي ميل