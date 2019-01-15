نظرية المؤامرة تلاحق الصين على الجانب المظلم من القمر!

في وقت سابق من هذا الشهر، صنعت الصين التاريخ بهبوط مركبة على "الجانب المظلم من القمر" للمرة الأولى على الإطلاق.

وبينما نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية العديد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالهبوط الناجح لمركبتها، لم يقتنع أصحاب نظرية المؤامرة بذلك، حيث أكد أحد منظري المؤامرة أن لديه أدلة على أن الهبوط على القمر كان "مزيفا".

وادعى سكوت سي وارينغ الذي يدير موقع "UFO Sightings Daily" أن الصين "نسخت ناسا" وزيفت هبوطها الأخير على القمر، حيث يقول إنه رصد "خطوط طباشير" في إحدى صور مركبة "تشانغ إه-4"، وهو ما يثبت أنها جزء من خدعة متقنة قامت بها الحكومة الصينية، وفقا لوارينغ.

ويظهر الخط الأبيض المعني في لقطة بانورامية لمركبة "Jade Rabbit 2" الخاصة بالبعثة، والتي تم التقاطها الأسبوع الماضي.

وكتب وارينغ في الصحيفة: "أعتقد أن الصين ربما قررت منذ أن قامت ناسا بفبركة أول هبوط لبعثة أبولو على القمر واستمرت في تلك الخدعة، أن تفعل ذلك أيضا".

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وأضاف قائلا: "انظر إلى الصورة الأصلية، سترى أنه لا خطوط أخرى في الصورة البانورامية العملاقة بأكملها، وهذا مخيب جدا للآمال".

وتابع وارينغ حديثه بالقول: "لاحظ عدم وجود صخور قمرية على سطح القمر بأكمله.. وهو بالضبط ما أظهره أول هبوط لأبولو على القمر أيضا.. علامة على التزوير على خشبة المسرح".

ونشرت وكالة الفضاء الصينية، يوم الاثنين 14 يناير الجاري، مقطع فيديو لتجول مسبارها على سطح القمر، يوضح أن الخط الأبيض ما هو إلا انعكاس للضوء عن سطح المسبار.

وقالت بكين إن هذه اللقطات "حققت نجاحا كاملا" للبعثة على الجانب البعيد من القمر، كما أصدرت الصين مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لهبوط مهمتها "تشانغ إه-4" على سطح القمر بنجاح.

المصدر: ذي صن