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شاهد هبوط المسبار الصيني على الجانب المظلم من القمر

الفضاء

شاهد هبوط المسبار الصيني على الجانب المظلم من القمر
Ria.ru
صورة فوتوغرافية لوجه القمر المظلم
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نشرت الإدارة الفضائية الصينية فيديو لهبوط مسبار "تشانغ آن-4" برفق على الجانب المظلم للقمر.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن مسبار "تشانغ آن-4" الصيني أرسل إلى الأرض صورا بانورامية للجانب الأخر للقمر، ما مكن الخبراء الصينيين من إجراء تحليل أولي لتضاريس تحيط بالمسبار.

يذكر أن المهمة الرئيسة لمشروع "تشانغ آن-4" تنحصر في  دراسة المكونات المعدنية لسطح القمر في تلك المنطقة، فضلا عن الرصد الفكي اللاسلكي.

المصدر: تاس

 

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