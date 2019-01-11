شاهد هبوط المسبار الصيني على الجانب المظلم من القمر
Ria.ru
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نشرت الإدارة الفضائية الصينية فيديو لهبوط مسبار "تشانغ آن-4" برفق على الجانب المظلم للقمر.
وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن مسبار "تشانغ آن-4" الصيني أرسل إلى الأرض صورا بانورامية للجانب الأخر للقمر، ما مكن الخبراء الصينيين من إجراء تحليل أولي لتضاريس تحيط بالمسبار.
يذكر أن المهمة الرئيسة لمشروع "تشانغ آن-4" تنحصر في دراسة المكونات المعدنية لسطح القمر في تلك المنطقة، فضلا عن الرصد الفكي اللاسلكي.
المصدر: تاس
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