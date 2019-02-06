روسيا تستعد للدفاع عن حقها في أراضي القمر

أفادت وكالة "نوفوستي"، بوجود قلق في روسيا، من ظهور خلافات محتملة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، حول تبعية أراضي القمر.

وذكرت الوكالة، أن شركة "روس كوسموس" اقترحت مع أكاديمية العلوم الروسية، البدء بإعداد مختصين في القانون الفضائي.

وجاء في بيان مشترك صدر عن المؤسستين: "نرى أن من الضروري، صياغة خطة لتأمين الضمان القانوني لمصالح روسيا الاتحادية، في النزاعات المحتملة على الأراضي في الفضاء، وتكليف المؤسسات التعليمية العليا ذات الشأن (جامعة موسكو الحكومية، والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، وغيرها) لتقوم بإعداد العدد اللازم من المختصين في القانون الفضائي".

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وقال غينادي رايكونوف المدير السابق لمعهد التكنولوجيات الفضائية بجامعة الصداقة، إن هناك ضرورة لإعداد مختصين في القانون الفضائي- أولا لضرورة الرد على "التجار من الولايات المتحدة والدول الأخرى، الذين حاولوا وسيحاولون بيع أجزاء من أراضي القمر. وثانيا- ظهر الآن موضوع استثمار الثروات الطبيعية الموجودة على القمر، والسؤال المطروح هو كيفية الرد على هذه المحاولات. بدأت تظهر عدة مسائل لم تنظم ولم تتم تسويتها على المستوى التشريعي".

المصدر: لينتا رو