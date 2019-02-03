روسيا تعزز نظامها لمراقبة الأقمار الاصطناعية وتكسر التفوق الأمريكي في هذا المضمار

جاء في تقرير للمركز العلمي الفضائي الفلكي، أن وسائل الرصد والمراقبة الأرضية الروسية، صارت قادرة على رصد وتعقب معظم الأقمار الاصطناعية الأجنبية على المدار الثابت بالنسبة للأرض.

والمدار الفضائي الثابت بالنسبة إلى الأرض (A geostationary orbit)، هو مدار دائري يبلغ أوجه 35786 كيلومترا عن خط استواء الكرة الأرضية وفيه يدور أي جهاز فضائي حول الأرض، بزاوية سرعة تعادل زاوية سرعة دوران الأرض حول نفسها.

ويعمل في هذا المدار في الوقت الراهن حوالي 600 قمر مخصصة للاتصالات والبث الإذاعي وإعادة البث.

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وورد في التقرير، أن معظم الأجهزة الفضائية الموجودة على المدار المذكور، تقع تحت مراقبة نظام التحذير الروسي الفضائي القريب من الأرض وأن تلسكوبات هذا النظام منتشرة في روسيا والبرازيل وأرمينيا.

وقال يوري ماكاروف من وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن نظام المراقبة الفضائي الروسي، قد عزز قدراته وصار يوازي بها نظيره الأمريكي.

ويتابع النظام الروسي حوالي 6 آلاف هدف على المدار المنخفض، فيما يتابع النظام الأمريكي أكثر من 10 آلاف ولكن في المدار المرتفع تراقب روسيا، 7600 هدف، والولايات المتحدة 4700.

المهمة الرئيسية للنظام الروسي، مراقبة النفايات الفضائية واقترابها من الأجهزة الفضائية والأقمار الاصطناعية، واكتشاف انهيار هذه الأجهزة وهي على المدار، ومراقبتها بعد انحرافها عن المدار مع انتهاء خدمتها، أو لخلل في نظام سباحتها الفضائي.

المصدر: نوفوستي