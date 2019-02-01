الأمريكان أوهموا الإمارات بخطر اصطدام قمر اصطناعي لها بآخر روسي

اكتشف المختصون الروس أن العسكريين الأمريكيين ضللوا الإمارات بالإشارة لها إلى خطر اصطدام القمر العربي YahSat-1B بقمر "لوتش" الاصطناعي الروسي.

وجاء في تقرير للمركز العلمي الفلكي الفضائي الروسي، أن الإمارات تلقت في مايو 2018 معلومات تفيد باقتراب خطير بين القمر الاصطناعي العربي YahSat-1B، والقمر الاصطناعي الروسي "لوتش".

وزعم الجيش الأمريكي، بأن القمرين سيمران بجانب بعضهما على مسافة تتراوح بين 140 مترا و9.65 كم.

إقرأ المزيد

وورد في تقرير المركز الفلكي الروسي: "قامت وزارة الخارجية الروسية وشركة "روس كوسموس" بالرد على استفسار من الإمارات، التي اعتبرت الوضع مشوبا بالخطورة، وربما اختلق عمدا من قبل الجانب الروسي".

وفي المحصلة، اضطر القائمون على القمر YahSat-1B لإبعاده عن مساره، لكن البيانات الواردة من النظام الروسي للتحذير من الأخطار أشار إلى أن المسافة بين القمرين، لم تقل في الواقع عن 40 كم.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي العربي المخصص للاتصالات المدنية YahSat-1B إلى المدار في أبريل 2012، والقمر الروسي" لوتش" في سبتمبر 2014.

المصدر: نوفوستي