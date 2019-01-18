روغوزين يقترح إنشاء "العين السيادية" حول الأرض

اقترح رئيس وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إنشاء نظام "العين السيادية" من الأقمار الاصطناعية لاستشعار الأرض، حسبما أوردت وكالة تاس.

وقال روغوزين في هذا الصدد: قدمنا اليوم مشروعا جديدا نعتبره واعدا.. نقترح مشروعا يسمى (عين الدولة)، يُمَكِنُنَا من رصد ديناميكيات التغييرات لأي عمليات على سطح الأرض"، مضيفا أنه يمكن استخدام النظام من قبل وزارة الطوارئ والخبراء الزراعيين.

وأشار إلى إمكانية استخدام النظام لمراقبة التغييرات في مرافق البنية التحتية.

المصدر: تاس