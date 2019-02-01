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"نجمان" غامضان يظهران في السماء!

الفضاء

Gettyimages.ru Gennaro Leonardi / EyeEm
"نجمان" غامضان يظهران في السماء!
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ظهر صباح يوم الخميس 31 يناير الماضي، نوعان من "النجوم" الغامضة إلى جانب القمر في السماء.

وفي حين أن الجسمين الساطعين يشبهان النجوم، إلا أنهما في الواقع كوكبا، فينوس والمشتري، اللذان تألقا مع توسط القمر بينهما، في ظاهرة تعرف باسم "الاقتران".

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وبالرغم من أن المشتري يبلغ 12 ضعف حجم كوكب الزهرة، إلا أنه بدا أصغر خلال الحدث الغريب، ويرجع ذلك إلى أنه أقرب إلى الشمس من المشتري.

ونشر العديد من الأشخاص صورهم الخاصة بالحدث على موقع تويتر.

وقام بول ساذرلاند، بنشر تغريدة تقول: "إنه منظر جميل مع وجود الزهرة والمشتري إلى جانب القمر في السماء هذا الصباح".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحداث الفلكية الأخرى الرائعة ستزين سماء الأرض، خلال شهر فبراير الجاري.

المصدر: ميرور

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