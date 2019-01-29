ظواهر فلكية مميزة يشهدها شهر فبراير

في وقت سابق من هذا الشهر، شهد العالم عرضا فلكيا مذهلا تمثل في ظاهرة قمر الذئب العملاق الدموي، التي لن تتكرر إلا في 31 يناير عام 2037.

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وإذا فاتك هذا الحدث المذهل في شهر يناير، فلا تحزن، لأن شهر فبراير سيحمل معه العديد من الظواهر الفلكية الرائعة، وأبرزها ظهور أكبر قمر عملاق في هذه السنة، حيث سيبدو القمر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

وفي ما يلي الترتيب الزمني للأحداث الفلكية التي سيشهدها العالم خلال شهر فبراير:

- 4 فبراير: القمر الجديد

في هذا اليوم، سيكون القمر على الجانب نفسه من الأرض مثل الشمس، ما يجعله غير مرئي في سماء الليل، وللحصول على أفضل فرصة لمتابعة هذا الحدث، انظر إلى السماء قرابة الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش في تلك الليلة.

- 19 فبراير: القمر العملاق

سيكون سكان العالم على موعد مع القمر العملاق في 19 فبراير، ويظهر القمر العملاق عندما تصطف الشمس والأرض والقمر عند اكتماله بالقرب من "الحضيض"، ويكون القمر على الجانب الآخر من الأرض، ما يجعله مضيئا بالكامل.

وخلال ظاهرة القمر العملاق، يبدو القمر أكبر قليلا من المعتاد نظرا لأنه في أقرب نقطة له من الأرض.

وهذا القمر العملاق هو الثاني في عام 2019، وغالبا ما يشار إلى بدر شهر فبراير باسم "قمر الثلج" .

وللحصول على أفضل فرصة لرؤية هذا الحدث الفلكي المميز، يمكن النظر إلى السماء بداية من الساعة 15:53 بتوقيت غرينتش، بتاريخ 19 فبراير.

- 27 فبراير: كوكب عطارد المرئي في سماء الليل

سيكون هذا الحدث الفلكي الأخير في شهر فبراير، وسيصل عطارد في هذا التاريخ، إلى أقصى استطالة شرقية له، حيث سيكون في أعلى نقطة فوق الأفق، وهذه ستكون أفضل فرصة لرؤية هذا الكوكب بالعين المجردة في سماء الليل، خاصة في الفترة التي تلي غروب الشمس بوقت قصير.

المصدر: ميرور