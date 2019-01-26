صورة ستغير رؤيتنا للمجرات البعيدة

أمضى عدد من العلماء السنوات الثلاث الماضية في العمل على صورة لأعمق منطقة في الفضاء على الإطلاق، لتصوير مجرات غير مرئية، وكانت النتيجة فسيفساء مذهلة لا تشبه أي مشهد آخر في الفضاء.

وتعد هذه الصورة الرائعة مزيجا من مئات الصور التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي خلال 230 ساعة من المراقبة في عام 2012.

The Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

وتظهر الصورة منطقة صغيرة من كوكبة "Fornax"، التي يعود تاريخها إلى 13 مليار سنة، بعد بضع مئات من السنين فقط من الانفجار العظيم.

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ويطلق على هذه الصورة اسم "حقل هابل العميق الفائق" (HUDF)، وهي عبارة عن مشهد مذهل لحوالي 10 آلاف مجرة، ظهرت في كامل تألقها بفضل جهد فريق من العلماء في معهد الفيزياء الفلكية (IAC) في جزر الكناري.

وأوضح الفيزيائي الفلكي، أليخاندرو بورلاف، من معهد الفيزياء الفلكية، أنه كان من الممكن إنشاء الصورة بفضل "التحسين المدهش" في تقنيات المعالجة في السنوات الأخيرة.

وعلى مدار السنوات الثلاث، أنشأ الفريق واستخدم طريقة جديدة تسمى "ABYSS"، استطاعت استعادة الضوء الخافت وأبرزت الحواف الخارجية لأضخم المجرات.

وكشفت الصورة الجديدة والمحسنة عن أكثر من مجرة، وأن حجم بعض هذه المجرات أكبر مما كان يعتقد سابقا.

المصدر: RT