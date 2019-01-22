شركة أمريكية تنوي إنشاء فندق فضائي

تنوي شركة "Orion Span" الأمريكية إنشاء فندق فضائي سياحي فاخر في مدار الأرض بحلول عام 2021.

وقالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، الاثنين 21 يناير الجاري، إن الشركة قررت نشر الفندق في محطة فضائية تتكون من بضعة أقسام تسمى بـ "Aurora Station". ويتوقع أن تحلق المحطة على ارتفاع 320 كيلومترا فوق سطح الأرض.

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وقد يقيم في المحطة حسب الشركة 6 أشخاص، بمن فيهم 4 سياح و2 من أعضاء طاقمها.

وباستطاعة الضيوف، مقابل دفع مبلغ 9.5 مليون دولار، الإقامة في فندق فاخر والاستمتاع بشروق الشمس والنوم داخل كبسولات خاصة والاتصال بذويهم على الأرض وتناول "وجبات فضائية".

ويتوجب على السياح قبل الانطلاق إلى مدار الأرض تلقي دورة لمدة 3 أشهر، للحصول على شهادة رائد فضاء في محطة "Orion Span".

ونقلت "سي إن إن" عن مؤسس الشركة ومديرها العام، فرانك بنغر، قوله إن "غايتنا من إنشاء الفندق الفضائي هي جعل الفضاء متاحا للجميع".

وحسب المعلومات المتوفرة لدى "سي إن إن" فإن شركة "Orion Span" بصدد البحث عن مستثمرين جاهزين لاقتناء جزء من محطة "Aurora Station".

المصدر: تاس