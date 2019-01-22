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تقليص مدة رحلة رائد الفضاء الإماراتي

الفضاء

تقليص مدة رحلة رائد الفضاء الإماراتي
NASA/Rosscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أن مدة الرحلة الفضائية لأول رائد فضاء إمارتي، والمقررة في سبتمبر 2019، ستستمر ثمانية أيام بدلا من عشرة.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "وفقا للخطة الجديدة، سيتم إطلاق المركبة الفضائية (سويوز إم إس-15)، في 25 سبتمبر المقبل، أي أن مدة رحلة رائد الفضاء الإماراتي ستكون ثمانية أيام، بدلا من عشرة كما كان مقررا، لأن موعد عودة المركبة الفضائية (سويوز إم إس-12) لم يتغير وسيكون في 3 أكتوبر".

يذكر أن مصدرا آخر في قطاع الصواريخ والفضاء كان قد أعلن أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-15" ستطلق، في 23 سبتمبر المقبل، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء بينهم رائد فضاء إماراتي، يعود يوم 3 أكتوبر على متن المركبة "سويوز إم إس-12".

المصدر: نوفوستي

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