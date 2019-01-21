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الصين تنجح بإطلاق 4 أقمار صناعية (فيديو)

الفضاء

الصين تنجح بإطلاق 4 أقمار صناعية (فيديو)
Twitter/CGTN
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نجحت الصين اليوم الاثنين في إطلاق 4 أقمار صناعية إلى مداراتها الفضائية، باستخدام صاروخ "لونغ مارش-11".

وجرت عملية إطلاق الأقمار من قاعدة فضائية في مقاطعة "غانسو" شمال غرب الصين، الساعة 13:42 بالتوقيت المحلي (8:42 بتوقيت موسكو).

ومن المقرر أن ينضم أحد هذه الأقمار إلى مجموعة أقمار صناعية تستخدمها الصين في مراقبة الغابات والثروة النباتية، والمساعدة في حركة الملاحة واكتشاف الموارد الطبيعية.

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أما القمر الثاني، فسيستخدم لمراقبة المحيطات وحركة السفن في الموانئ، والثالث سيبقى في الفضاء لـ 3 سنوات ليعمل كقمر اتصالات واستشعار عن بعد، والرابع سيستخدم كقمر مراقبة للأهداف العلمية.

المصدر: تاس+وكالات

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