الصين تنجح بإطلاق 4 أقمار صناعية (فيديو)

نجحت الصين اليوم الاثنين في إطلاق 4 أقمار صناعية إلى مداراتها الفضائية، باستخدام صاروخ "لونغ مارش-11".

وجرت عملية إطلاق الأقمار من قاعدة فضائية في مقاطعة "غانسو" شمال غرب الصين، الساعة 13:42 بالتوقيت المحلي (8:42 بتوقيت موسكو).

ومن المقرر أن ينضم أحد هذه الأقمار إلى مجموعة أقمار صناعية تستخدمها الصين في مراقبة الغابات والثروة النباتية، والمساعدة في حركة الملاحة واكتشاف الموارد الطبيعية.

21 января с космодрома «Цзюцюань» на севере Китая была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-11». Она успешно вывела на орбиту четыре спутника. pic.twitter.com/Nn4wf9VLBz — CGTN на русском (@cgtnrussian) 21 января 2019 г.

إقرأ المزيد

أما القمر الثاني، فسيستخدم لمراقبة المحيطات وحركة السفن في الموانئ، والثالث سيبقى في الفضاء لـ 3 سنوات ليعمل كقمر اتصالات واستشعار عن بعد، والرابع سيستخدم كقمر مراقبة للأهداف العلمية.

المصدر: تاس+وكالات