روسيا قررت الانفراد بتمويل برنامج غزو القمر بمعزل عن "ناسا"

أعلن مصدر مطلع في قطاع الفضاء الروسي، أن روسيا قررت الانفراد بتمويل برنامج "سويوز" القمري، ولن تلجأ لأي شراكة مالية مع "ناسا" في هذا المشروع.

وذكرت الأنباء أن كلفة البرنامج الفدرالي الروسي الهادف لتصميم وتصنيع صاروخ فضائي فائق القوّة قادر على بلوغ مدار القمر بشحنات ثقيلة، تقدر بنحو تريليون روبل.

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ويأتي مشروع الصاروخ المذكور ضمن برنامج "ينيسي" للرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ، ونقل 100 طن من الحمولات المختلفة، على أن ينتهي هذا البرنامج عام 2028.

المصدر: لينتا رو