 
مباشر

روسيا قررت الانفراد بتمويل برنامج غزو القمر بمعزل عن "ناسا"

الفضاء

روسيا قررت الانفراد بتمويل برنامج غزو القمر بمعزل عن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcg7

أعلن مصدر مطلع في قطاع الفضاء الروسي، أن روسيا قررت الانفراد بتمويل برنامج "سويوز" القمري، ولن تلجأ لأي شراكة مالية مع "ناسا" في هذا المشروع.

وذكرت الأنباء أن كلفة البرنامج الفدرالي الروسي الهادف لتصميم وتصنيع صاروخ فضائي فائق القوّة قادر على بلوغ مدار القمر بشحنات ثقيلة، تقدر بنحو تريليون روبل.

إقرأ المزيد
تصميم صاروخ فائق الثقل
إقرار الجدول الزمني النهائي لتصميم صاروخ روسي فائق الثقل

ويأتي مشروع الصاروخ المذكور ضمن برنامج "ينيسي" للرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ، ونقل 100 طن من الحمولات المختلفة، على أن ينتهي هذا البرنامج عام 2028.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تفجير إرهابي قرب دمشق