روسيا جهزت 5 صواريخ لإطلاق أقمار "OneWeb"

أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن روسيا جهّزت 5 صواريخ "سويوز-2" من 21، مخصصة لإطلاق أقمار منظومة "OneWeb" للإنترنت الفضائي.

وقال روغوزين: "في يونيو 2015، وقعت روس كوسموس مع شركائها الفرنسيين والبريطانيين المشاركين في مشروع OneWeb عقودا لإطلاق 21 قمرا صناعيا، من أصل 672 ستستخدم في تغطية معظم مناطق الأرض بالإنترنت. وستطلق صواريخ سويوز التي ستحمل تلك الأقمار من قواعد كورو وبايكونور وفوستوتشني الفضائية".

وتأتي تصريحات روغوزين بعد فترة من إعلان موقع "فيستي" الروسي أن شركة "OneWeb" تقدّمت باقتراحات لروسيا، لتشارك الأخيرة في مشروع الإنترنت الفضائي الذي تعمل الشركة على إنشائه، وروسيا لم تعط بعد جوابا حول هذه الاقتراحات.

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أما "OneWeb"، فهي منظومة أقمار صناعية صغيرة ومتوسطة، سيتم إطلاقها إلى الفضاء لتشكل شبكة إرسال كبيرة تزود مختلف مناطق الأرض بالإنترنت.

المصدر: نوفوستي