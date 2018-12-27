هل تشارك روسيا في مشروع "الإنترنت الفضائي العالمي"؟

ذكر موقع "فيستي" الروسي أن شركة "OneWeb" تقدّمت باقتراحات لروسيا، لتشارك الأخيرة في مشروع الإنترنت الفضائي الذي تعمل الشركة على إنشائه.

ونقل الموقع عن وكالة رويترز قولها إن "المسؤولين في OneWeb تقدموا سابقا بعرض لرئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اقترحوا فيه أن تشتري روسيا 12.5 من أسهم مشروعهم، مقابل أن تعطيهم الترددات لتغطي أقمار شبكتهم الأراضي الروسية بالإنترنت".

وأشار الموقع إلى أن "الحكومة الروسية لم تعط ردها بعد على تلك الاقتراحات، وأن الموضوع ما زال قيد الدراسة، وخصوصا أن الخبراء في روسيا يتخوفون من أن أقمار OneWeb قد تستغل لأغراض استخباراتية وتشكل تهديدا على الأمن القومي للبلاد".

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يذكر أن منظومة "OneWeb" الفضائية هي عبارة عن منظومة أقمار صناعية صغيرة ومتوسطة، سيتم إطلاقها إلى الفضاء لتشكل شبكة إرسال كبيرة تزود مختلف مناطق الأرض بالإنترنت.

ويتحقق مشروع هذه الشبكة بمشاركة عدد من الشركات العالمية الكبرى كإيرباص و"EchoStar Corp" و"Intelsat" و"Qualcomm" و"Virgin Group" وغيرها.

المصدر: فيستي