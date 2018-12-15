تأجيل إطلاق أقمار منظومة اتصالات "OneWeb"

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء عن تأجيل إطلاق أول أقمار منظومة الاتصالات البريطانية "OneWeb"، بواسطة صاروخ النقل الروسي "سويوز-إس تي" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي، إنه كان من المقرر أن يتم إطلاق هذه الأقمار، يوم 7 فبراير عام 2019، ولكن، "تقرر تأجيل عملية الإطلاق إلى نهاية شهر فبراير بناء على طلب الجانب البريطاني".

وأشار المصدر إلى أن عملية الإطلاق الأولى تتضمن إطلاق 4-6 أقمار اختبار "OneWeb"، والتي تنتجها "Airbus Defence and Space" في مصنع بمدينة تولوز الفرنسية، وكذلك 4-6 نماذج حجمية-وزنية. وأضاف قائلا: "مبدئيا، تكفي أربعة أقمار لاختبار منظومة OneWeb المخصصة لتوفير خدمات الإنترنت عالميا".

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وبحسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية، فإن جهاز الأمن القومي الروسي يعد منظومة "OneWeb" خطرا على أمن روسيا. وقد أعلن ممثله أنه "ليس هناك ضمانات بأن هذه المنظومة لن تقوم بعمليات تجسس واستكشاف، ولن تسبب أضرارا للمصالح الشخصية والمجتمع الروسي"، ما يستدعي مواجهة منظومة "OneWeb" بتحديد عملها في الأراضي الروسية.

يذكر أن منظومة "OneWeb" البريطانية لتوفير الإنترنت تتكون من 672 قمرا اصطناعيا تدور على مدارين، ارتفاعهما 800 و950 كلم.

كما تتضمن المنظومة محطات مرافقة ستقوم بتوفير الإنترنت للمناطق التي تقدم لها هذه الخدمات.

المصدر: نوفوستي