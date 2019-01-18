روسيا تختبر صاروخا فضائيا جديدا قادرا على حمل مركبة مأهولة

صرح مدير مركز "سامارا" الروسي للصواريخ الفضائية، دميتري بارانوف، بأن الإطلاق الاختباري غير المأهول لصاروخ "سويوز-2.1 آ" الروسي الحامل لمركبة مأهولة، سيجري في سبتمبر المقبل.

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وقال بارانوف في تصريحه، يوم الخميس 17 يناير الجاري: بقيت لدينا 4 صواريخ من طراز (سويوز-إف غي"، سيتم إطلاقها كلها عام 2019. أما صاروخ (سويوز-2.1 آ) فيطلق لأول مرة كصاروخ حامل لمركبة مأهولة في سبتمبر المقبل".

وأوضح مدير المركز قائلا إن المركبة المأهولة الخالية من الطاقم ستطلق بصاروخ "سويوز-2.1 آ" كشاحنة فضائية عادية، وذلك لاختبار تنسيقها مع الصاروخ، للحيلولة دون مواجهة مشكلات أثناء إطلاق مركبات مأهولة حقيقية في المستقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن "سويوز-2.1 آ" هو صاروخ وحيد الاستخدام ينتمي إلى أسرة الصواريخ "سويوز"، التي تم تصميمها على أساس صاروخ "أر 7" العسكري الباليستي السوفيتي العابر للقارات. ويعد نسخة من صاروخ "سويوز-2" الذي صُمم في منتصف تسعينيات القرن الماضي، على أساس صاروخ "سويوز-أو" الذي استخدم على نطاق واسع أعوام 1973-2017.

المصدر: تاس