"سويوز-2" يحمل إلى الفضاء أقمارا روسية وأجنبية

أعلن مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخ النقل "سويوز-2" الذي أطلق من مطار فوستوتشني الروسي، حمل إلى الفضاء قمرين روسيين لسبر الأرض وأقمارا أخرى لدول أجنبية.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي، إن الصاروخ أطلق الساعة 5:07 بتوقيت موسكو، يوم الخميس 27 ديسمبر الجاري. وكان هذا الإطلاق الـ 17 والأخير من المطارات الفضائية الروسية في عام 2018.

وأضاف المصدر أن الصاروخ حمل قمرين روسيين لسبر الأرض هما الخامس والسادس من سلسلة "كانوبوس-في" ووضعهما في المدار المقرر لهما، على ارتفاع بين 478 كلم و522 كلم.

وفي الساعة 7:30 بتوقيت موسكو وعلى ارتفاع 585 كلم، انفصل القمر الصناعي الياباني "GRUS" و3 أقمار ألمانية وثمانية أقمار أمريكية من نوع Lemur. وانفصلت الأقمار المتبقية وعددها 14 قمرا صغيرا بين الساعة 9:13 و9:43 بتوقيت موسكو على ارتفاع 495 كلم.

المصدر: نوفوستي