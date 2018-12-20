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إطلاق 28 قمرا من "فوستوتشني" الروسي دفعة واحدة

الفضاء

إطلاق 28 قمرا من
Sputnik
مطار فوستوتشني الفضائي
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أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي عن خطة لإطلاق 28 قمرا صناعيا من مطار "فوستوتشني" الفضائي، يوم 27 ديسمبر الجاري.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي، إن صاروخ النقل الروسي "Soyuz-2.1a" مزودا بوحدة التعجيل "فريغات"، سيحمل إلى المدار: قمرين لروسيا (كانوبس-في. رقم 5 و6) و20 قمرا للولايات المتحدة و3 لألمانيا وواحدا لكل من اليابان وإسبانيا وجنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق بحسب المصدر من مطار "فوستوتشني" الروسي، الساعة 5:07 بتوقيت موسكو، في 27 ديسمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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