إطلاق 28 قمرا من "فوستوتشني" الروسي دفعة واحدة
Sputnik
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أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي عن خطة لإطلاق 28 قمرا صناعيا من مطار "فوستوتشني" الفضائي، يوم 27 ديسمبر الجاري.
وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي، إن صاروخ النقل الروسي "Soyuz-2.1a" مزودا بوحدة التعجيل "فريغات"، سيحمل إلى المدار: قمرين لروسيا (كانوبس-في. رقم 5 و6) و20 قمرا للولايات المتحدة و3 لألمانيا وواحدا لكل من اليابان وإسبانيا وجنوب إفريقيا.
ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق بحسب المصدر من مطار "فوستوتشني" الروسي، الساعة 5:07 بتوقيت موسكو، في 27 ديسمبر الجاري.
المصدر: نوفوستي
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