"سويوز" الروسية المأهولة قد تطلق العام المقبل بصاروخ جديد

لم يستبعد رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن تقوم شركته عام 2019 بإطلاق اختباري لمركبة "سويوز إم إس" بواسطة صاروخ "سويوز 2 1 آ" الجديد، بدلا من صاروخ "سويوز إف غي".

وجاء في صفحة روغوزين على تويتر، أن إدارتي شركتي "روس كوسموس" و"إينيرغيا" للصواريخ الفضائية تدرسان حاليا إمكانية إطلاق مركبة "سويوز إم إس" بواسطة صاروخ "سويوز 2.1 آ" المزود بأجهزة القيادة الرقمية.

وأشار روغوزين إلى أن مركبات "سويوز إم إس" المأهولة تطلق حاليا إلى المدار الأرضي بواسطة صواريخ "سويوز-إف غي".

Руководство пилотируемых программ @roscosmos , специалисты РКК Энергия и ведущего отраслевого института ЦНИИмаш обсуждают вопросы подготовки испытательного пуска в 2019 году пилотируемого корабля Союз МС на ракете-носителе Союз-2.1.А. с цифровой системой управления

г.Королёв, ЦУП pic.twitter.com/aLts4I6kFu — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 декабря 2018 г.

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يذكر أن "سويوز-2 1 آ" هو صاروخ وحيد الاستخدام ينتمي إلى أسرة الصواريخ "سويوز" التي تم تصميمها على أساس صاروخ "أر 7" العسكري الباليستي السوفيتي العابر للقارات. وهو نسخة من صاروخ "سويوز-2" الذي صُمم في منتصف تسعينيات القرن الماضي على أساس صاروخ "سويوز-أو" الذي استخدم على نطاق واسع أعوام 1973-2017.

وأطلق "سويوز-2 1 آ" لأول مرة، في 8 نوفمبر عام 2004، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية الروسية، ثم أطلق الصاروخ من قاعدتي "بايكونور" و"فوستوتشني" الفضائيتين الروسيتين.

المصدر: تاس