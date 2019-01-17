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موت أول نبات ينمو على سطح القمر!

الفضاء

موت أول نبات ينمو على سطح القمر!
China National Space Administration
المسبار الصيني "تشانغ إه-4" على سطح الجانب المظلم للقمر
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أعلنت وكالة شينخوا الصينية أن براعم بذور القطن التي نبتت على متن المسبار الصيني "تشانغ إه-4" على الجانب المظلم للقمر قد ماتت.

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ويؤكد العلماء أنهم لم يأملوا استمرار التجربة لفترة طويلة في مجال حيوي مصغر (Lunar Micro Ecosystem). ويعتقدون أن سبب موت البراعم هو بداية الليل القمري، حيث تنخفض فيه درجات الحرارة إلى 170 تحت الصفر.

يذكر أن المسبار الصيني "تشانغ إه-4"، هبط على سطح الجانب المظلم للقمر في 3 يناير الجاري، محققا بذلك أول هبوط على الجانب غير المرئي للقمر في التاريخ.

المصدر: لينتا. رو

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