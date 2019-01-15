 
مباشر

الأولى في التاريخ.. المسبار الصيني يجري تجربة بيولوجية على القمر

الفضاء

الأولى في التاريخ.. المسبار الصيني يجري تجربة بيولوجية على القمر
China National Space Administration
المسبار الصيني "تشانغ آه-4" يجري أول تجربة بيولوجية على القمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbm1

أعلن التلفزيون الصيني المركزي، أن المسبار الصيني "تشانغ إه-4" الذي هبط قبل أيام على سطح الجانب المظلم من القمر، أجرى أول تجربة بيولوجية وأرسل صورا عنها.

إقرأ المزيد
هبوط مسبار صيني بنجاح على الوجه المظلم من القمر

وتبين الصور التي أرسلها المسبار ظهور براعم على بذور القطن. وهذا يعني أن المسبار "تشانغ إه-4" أجرى أول تجربة بيولوجية في تاريخ البشرية على سطح القمر.

واستخدمت في هذه التجربة نماذج ستة أنواع بيولوجية تضم القطن والسلجم (الشلغم) والبطاطا ورشاد ثال وذبابة الفاكهة والخميرة. ويظهر من الصور أن براعم جميع بذور القطن تنمو جيدا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البراعم هي الأولى التي تنمو على سطح القمر في ظل الظروف البيئية القاسية، مثل انخفاض الجاذبية والإشعاعات الشديدة والتفاوت الكبير في درجات الحرارة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. كاظم الساهر يتدخل لإنقاذ إحدى المعجبات