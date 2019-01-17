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الهند تتطلع إلى شراء المحركات الفضائية الروسية

الفضاء

الهند تتطلع إلى شراء المحركات الفضائية الروسية
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محركات فضائية روسية
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كشف وفد روسي وصل إلى الهند برئاسة مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، عن إمكانات روسيا الخاصة بإنتاج المحركات الفضائية العاملة بالوقود السائل.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن اللقاء مع الوفد الهندي الذي يمثل مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية، تمخض عن توقيع بروتوكول نوايا بين الجانبين. ومن المقرر أن تجري في أبريل المقبل محادثات بين الجانبين، تتطرق لمجال الفضاء، حيث سيتم إقرار خارطة طريق خاصة بالتعاون الفضائي بين البلدين.

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وشارك في اللقاء من الجانب الروسي مدير عام شركة "إينيرغوماش" المصنعة للمحركات الفضائية، إيغور أربوزوف، ورئيس شركة "غلاف كوسموس" الفضائية، دميتري لوسكوتوف.

أما الجانب الهندي فمثله مدير المركز الفضائي الهندي، فيكراما سارابخيا، ومدير مركز المحركات العاملة بالوقود السائل، نارا يانان، ومدير مكتب النقل الفضائي، شعمل قمار.

يذكر أن روسيا والهند كانتا قد وقعتا، في أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة وأنظمة الملاحة الفضائية.

المصدر: تاس

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