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موعد إطلاق أول رائد فضاء إماراتي يحدد خلال أسبوعين!

الفضاء

موعد إطلاق أول رائد فضاء إماراتي يحدد خلال أسبوعين!
Globallookpress Globallookpress Paolo Nespoli/NASA
المحطة الفضائية الدولية
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تحدد مؤسسة "روس كوسموس" الروسية موعد إطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية خلال الأسبوعين المقبلين.

والتقى بافيل فلاسوف، رئيس مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، برائدي الفضاء الإماراتيين خلال دورة الإعداد للرحلة الفضائية.

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وصرح فلاسوف، الثلاثاء 15 يناير، بأن "الموعد لم يحدد بعد، كما لم يحدد بعد أفراد طاقم مركبة (سويوز) المأهولة، لأن برنامج الرحلات الفضائية لعام 2019 لم يقر بعد. لكن الأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين".

وحسب، فلاسوف، فإن عملية إعداد رائدي الفضاء الإماراتيين للرحلة الفضائية مستمرة، ولم يلغ ولو تدريب واحد.

وأوضح رئيس مركز "غاغارين" قائلا إن "الحادث الفضائي الذي وقع يوم 11 أكتوبر الماضي بصاروخ (سويوز إف غي) الروسي أدى إلى تغيير بعض المواعيد، لكني أظن أن الرحلة الفضائية ستتحقق العام الجاري على كل حال".

المصدر: تاس

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