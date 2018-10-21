متى سيعود عدد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية إلى مستواه السابق؟

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أن طاقم المحطة الفضائية الدولية بعد حادث الصاروخ "سويوز-إف غي" لن يعود إلى 5-6 رواد قبل صيف عام 2019.

وقال المصدر: "فقط بعد التحام المركبة (سويوز إم إس-13) التي وفق الجدول الزمني المعتمد ستطلق، في 23 يوليو المقبل، سيعود عدد رواد طاقم المحطة الفضائية الدولية إلى مستواه السابق 5 أو 6 رواد".

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وأشار المصدر إلى أن مركبة "سويوز إم إس -12" قد تحمل اثنين بدلا من ثلاثة رواد، إذا تم الاتفاق بشأن رحلة رائد الفضاء الإماراتي في خريف 2019. ولعودته إلى الأرض، يجب أن تنطلق إلى المحطة الفضائية قبل ستة أشهر مركبة فيها مقعد شاغر ليستخدمه في العودة. وبما أن "روس كوسموس" أمرت بدراسة إمكانية منح الطاقم أليكسي أوفتشينين ونيك هيغ فرصة ثانية في ربيع 2019، فسيمكنه العودة معهما إلى الأرض.

وسيبقى طاقم المحطة الفضائية الدولية الحالي المكون من الروسي سيرغي بروكوبيف والأوروبي ألكسندر غيرست والأمريكية سيرينا أونين تشنسيلور، يعمل إلى نهاية السنة الحالية، وسوف يحل محلهم في بداية ديسمبر طاقم يتألف من الروسي أوليغ كونينينكو والكندي ديفيد سان-جاك والأمريكية آن شارلوت ماكلين، حيث سيعملون في المحطة الدولية إلى أبريل-مايو عام 2019.

المصدر: نوفوستي