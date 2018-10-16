مخزون مقومات الحياة على محطة الفضاء الدولية يكفي حتى الصيف المقبل

أعلن نائب كبير المصممين في مؤسسة "إينيرغيا"، فلاديمير سولوفيوف، أن مخزون المواد الغذائية والماء والوقود والأكسجين على متن المحطة الفضائية الدولية يكفي لعمل طاقمها إلى الصيف المقبل.

وقال سولوفيوف، في منتدى "العلم" المنعقد بجامعة موسكو: "يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية مخزون من المواد الضرورية للحياة يكفي لنصف سنة، أي إلى صيف السنة المقبلة، وحتى لأكثر من ذلك".

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وتعرض صاروخ "سويوز-إف غي" الروسي الحامل للمركبة الفضائية المأهولة، لحادث بعيد إطلاقه، صباح يوم 11 أكتوبر، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وهبط رائدا الفضاء الروسي والأمريكي اللذان كانا داخل المركبة بالمظلة اضطراريا على الأرض بسلام، داخل كبسولة خاصة، في منطقة تبعد 240 كيلومترا عن القاعدة الفضائية الروسية. لذلك تقرر تعليق جميع عمليات الإطلاق المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار بايكونور الفضائي لحين معرفة أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي