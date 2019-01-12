"ناسا" تؤكد تأجيل اختبار "دراغون-2"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول اختبار غير مأهول للمركبة "دراغون-2" الجديدة من إنتاج شركة "سبيس إكس"، لن يكون قبل شهر فبراير المقبل.

وأكدت الوكالة استمرار العمل مع شركة سبيس إكس في التحضير لأول اختبار استعراضي غير مأهول إلى المحطة الفضائية الدولية. وتخطط "ناسا" و"سبيس إكس" لإنجاز اختبار المعدات والتحليل المشترك في موعد لا يتجاوز فبراير من العام الجاري.

كما ذكر إيلون موسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" في حسابه بشبكة تويتر، يوم 6 يناير الجاري، أن الاختبار الأول للمركبة سيكون بعد شهر.

ووفقا لمعلومات "ناسا"، سوف يتم تحديد الموعد النهائي من قبل الجانبين مع الأخذ بالاعتبار إمكانيات منصة الإطلاق والمحطة الفضائية الدولية.

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وكان مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي قد صرح لوكالة نوفوستي، بأن التوقف المؤقت في عمل المؤسسات الحكومية الأمريكية ومن ضمنها "ناسا" سيؤدي إلى تأجيل الاختبار التجريبي غير المأهول للمركبة "دراغون-2".

ومن المنتظر أن تطلق مركبة "دراغون-2" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، في شهر يونيو 2019. أما مركبة "Starliner" التي تصنعها شركة "بوينغ"، فمن المقرر أن تطلق غير مأهولة إلى المحطة الفضائية، في شهر مارس المقبل، وتطلق مأهولة في شهر أغسطس 2019.

المصدر: نوفوستي