"ناسا" تطلب من روسيا تصميم مركبة تحلق إلى القمر ذهابا وإيابا

وجهت وكالة "ناسا" الأمريكية طلبا إلى مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بتصميم نسخة حديثة من مركبة "سويوز"، بمقدورها التحليق إلى القمر والعودة إلى الأرض.

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وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، لقناة "روسيا-24": "طلبوا منا تصميم نسخة من (سويوز) بوسعها التحليق إلى القمر ذهابا وإيابا، ليتوفر لديهم نظام نقل احتياطي بين الأرض والقمر".

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة بصدد تحقيق برنامج دولي، من شأنه إنشاء محطة دائمة في المدار القمري، تستقبل بشكل منظم مركبات فضائية مأهولة قادمة من الأرض.

المصدر: تاس