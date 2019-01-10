الكاميرا ترصد سقوط قمر صناعي روسي أثناء بث مباراة كريكيت (فيديو)

سجلت كاميرات إحدى القنوات التلفزيونية في نيوزيلندا سقوط قمر صناعي عسكري روسي مستعمل، أثناء نقل مباراة كريكيت.

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وأخرج القمر الصناعي العسكري الروسي "كوسموس 2430" من مداره، في صباح 5 يناير الجاري، حسب البرنامج المقرر في وزارة الدفاع الروسية، ليحترق في الغلاف الجوي الأرضي على ارتفاع 100 كيلومتر تحت سيطرة قيادة القوات الجوية والفضائية الروسية. وسجلت الكاميرات في نيوزيلندا آثار سقوط بعض شظاياه في المحيط الهندي.

وعمل القمر الصناعي "كوسموس 2340 " ضمن نظام الإنذار الروسي عن الهجوم الصاروخي "أوكو"، وذلك بعد إطلاقه عام 2007. وقد تم سحبه عام 2012 من مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية لانتهاء عمر استخدامه المخطط له.

وما زال في المدار الأرضي قمران صناعيان من هذا النوع، مع العلم أن روسيا بصدد إنشاء منظومة جديدة للإنذار عن الهجوم الصاروخي، تضم أقمارا صناعية من جيل جديد.

المصدر: لايف.رو